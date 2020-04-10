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IEA Başkanı Birol 'petrol üretiminde kesinti' kararını değerlendirdi

10.04.2020 - 16:31
IEA Başkanı Birol 'petrol üretiminde kesinti' kararını değerlendirdi | Ekonomi Haberleri

IEA Başkanı Birol, OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin günlük ham petrol üretim miktarlarını haziran sonuna kadar 10 milyon varil azaltma kararının sevindirici olduğunu belirterek, "Bugün G20 enerji bakanlarının olağanüstü toplantısını dört gözle bekliyorum. Umarım bu toplantı, petrol piyasalarında ihtiyaç duyulan istikrarı sağlamaya yardımcı olur." dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, yaptığı yazılı açıklamada, ekonominin kırılgan olduğu bir dönemde petrol piyasasında yaşanan aşırı dalgalanmanın küresel ekonomiye daha fazla zarar verdiğini vurguladı.

Sanal masa etrafında bir araya gelecek olan G20 ülkelerinin, dünyaya umut ve dayanışma mesajı gönderdiklerine dikkati çeken Birol, "Uluslararası Enerji Ajansı'nın olağanüstü G20 toplantısı düzenleme önerisini dikkate alan Suudi Arabistan'ın G20 liderliğini takdir ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Birol, petrol üreticisi ülkelerin OPEC toplantısında olumlu adımlar attığını kaydederek, "Bugün G20 enerji bakanlarının olağanüstü toplantısını dört gözle bekliyorum. Umarım bu toplantı, petrol piyasalarında ihtiyaç duyulan istikrarı sağlamaya yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Küresel petrol üretiminin yüzde 70'inden fazlasını ve küresel petrol tüketiminin yüzde 80'ini temsil eden ülkelerin yapıcı bir diyalog adına G20 toplantısında bir araya geleceklerini belirten Birol, şunları kaydetti:

"Bugünün petrol krizi, küresel ekonomik ve finansal istikrarı tehdit eden sistemik bir şoktur. Küresel bir cevap vermemiz gerekiyor. Bu nedenle G20, ihtiyaç duyulduğunda liderlik yapabilecek vazgeçilmez bir forum olabilir."


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