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ICBC Turkey’den Fibabanka’ya 50 milyon dolar kredi

21.05.2019 - 14:13 | Son Güncelleme :
ICBC Turkey’den Fibabanka’ya 50 milyon dolar kredi | Ekonomi Haberleri

Fibabanka, ICBC Turkey ile iki yıl vadeli 50 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert ve ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao ile birlikte iki yıl vadeli 50 milyon dolarlık bir karşılıklı kredi anlaşmasına imza attı.

Fibabanka ve ICBC Turkeynin katılımıyla Fibabanka Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen imza töreninde, konuşan Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Ülkemizin toplumsal ve ekonomik kalkınmasına katma değer sağlamayı sürdürme hedefiyle ICBC ile kredi anlaşması imzalamanın mutluluğu içerisindeyiz. Hem ülkemize hem de bankamıza duydukları güveni gösteren iki yıl vadeli 50 milyon dolarlık kredi, kurumsal ve ticari finansman ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kullanılacak. Bankamızın kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması açısından önemli olan bu kredi anlaşması ile reel sektörü canlandıracak adımlar atmaya devam edeceğiz dedi.

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ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao ise bu başarılı işlemin ICBC olarak Türkiyede bankacılık sistemine ve Fibabankaya duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu ve iki banka arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğine ve katma değer yaratmaya devam edeceğine inandığını söyledi.


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