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"İç turizmde iyi bir hareket yaşanacak"

13.05.2019 - 11:53
"İç turizmde iyi bir hareket yaşanacak" | Ekonomi Haberleri

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: "Seyahat acenteleri 9 günlük tatil programları sundular. Yazın ilk uzun tatilinin sonuç itibarıyla turizme ciddi bir hareket getireceğini, iç turizmde iyi bir hareket yaşanacağını, güzel bir başlangıç olacağını düşünüyorum" dedi.

 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine, bayram tatilinin 9 gün olmasının turizme hareket kazandıracağını ifade etti. Tatil olduğu çok önceden bilindiği için vatandaşların seyahat programlarını yapmalarının kolaylaştığını vurgulayan Bağlıkaya, "Seyahat acenteleri de ona göre 9 günlük paketler yaptı. Hep böyle son günlerde açıklanıyordu, vatandaşlar tatillerini daha önceden organize ettikleri için bu tür uzun tatilleri tam değerlendiremiyorlardı. Şimdi ise çok önceden belli." dedi.

Hem vatandaşların hem de turizmcilerin 9 güne yönelik hazırlıklarını yapabildiğini belirten Bağlıkaya, şöyle konuştu:  "Seyahat acenteleri 9 günlük tatil programları sundular. Yazın ilk uzun tatilinin sonuç itibarıyla turizme ciddi bir hareket getireceğini, iç turizmde iyi bir hareket yaşanacağını, güzel bir başlangıç olacağını düşünüyorum. 3 milyona yakın kamu çalışanı var biliyorsunuz, aileleriyle birlikte düşünüldüğünde ciddi bir kitle tatile girmiş olacak. Dolayısıyla biz 8-10 milyon vatandaşımızın hareket edeceğini düşünüyoruz. Tabii ki herkes otellere, tatil bölgelerine gidecek değil, aile ziyaretleri de yapanlar olacak ama ciddi bir hareket olacak Türkiye'de."

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Bağlıkaya, erken rezervasyon döneminin sona erdiğini anımsatarak, "Zaten şu andan otellerin çoğu dolu. Erken rezervasyon nisan sonunda son defa uzatılmıştı. Nisan sonunda erken rezervasyon bitti zaten tatilini almak isteyenler organizasyonlarını yaptı. Erken rezervasyonun son evresinde de bu 9 günlük tatil belli olunca daha da güzel oldu." diye konuştu.

"KÜLTÜR TURLARI YAKLAŞIK 3 MİSLİ ARTTI"

Yaz tatilinde seyahat eden yerli turistin yine genel olarak Antalya bölgesine ilgi gösterdiğini ifade eden Bağlıkaya, "Kültür turlarında ise ağırlıklı olarak Kapadokya, Karadeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi var. Bu bölgelerde kültür turları yaklaşık 3 misli artmış durumda. Yaz tatilinde yalnızca deniz, kum, güneş değil kültürel seyahatler, kültür turları da ciddi ilgi görüyor. İç turizmde de ciddi bir turizm ülkesi olma yolunda ilerliyoruz" dedi.

Bayramda ve yaz tatilinde yer bulamayanlar için tavsiyelerde de bulunan Bağlıkaya, "Genel olarak hem tatil bütçesi açısından bilindik yerlerde tatil yapamayanlar için daha az turist çeken bölgelerimizde tatil seçeneklerini değerlendirmelerini tavsiye ederim. Bu mevsim itibarıyla kültür turları da daha hesaplı oluyor, onları tavsiye ediyoruz vatandaşlarımıza." ifadesini kullandı.


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