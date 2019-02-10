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İç pazar vurdu üretim de düştü

10.02.2019 - 12:48 | Son Güncelleme :
İç pazar vurdu üretim de düştü | Ekonomi Haberleri

Türkiye otomotiv sanayii, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ve yüksek faizin hissedildiği zorlu bir yılı geride bırakırken, 2019 yılına da kötü başladı.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Emre Özpeynirci'nin yazarı...

2017 sonu itibariyla 1 milyon 749 bin adetlik üretime ulaşan otomotiv sanayi, 2018 yılında iç pazardaki yüzde 35’lik daralmanın etkisiyle yılı yüzde 9.2’lik kayıpla tamamladı. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 587 bin adetlik üretime ulaşan otomotiv sanayi için işler 2019 yılında da pek parlak değil.

Ocak ayında ÖTV ve KDV indirimlerine rağmen iç pazarda satışların ağır ticari araçlar da dahil yüzde 60’lık düşüşle 14 bin 775 adede gerilemesi üretimi de vurdu. Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 2019’un Ocak ayına ilişkin dün açıkladığı resmi verilere göre, toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 109 bin 871 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam otomobil üretimi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 azalarak 71 bin 397 adet oldu.

VARDİYA AZALACAK

2019’da iç pazar dinamikleri harekete geçirilmediği takdirde üretimde kayıpların çok daha ileri gideceğinden endişe ediliyor. Sektör yetkilileri ve analistler 2019’da oluşacak 300 bin adet civarındaki bir iç pazarın üretimde vardiya düşüşlerine neden olabileceği, bunun da istihdam kayıpları yaratacağını öngörüyor. Bu noktada ihracat cephesinde olumlu seyrin devam etmesi halinde bile iç pazarın üretim için hayati önem taşıdığı ortaya çıkıyor.

Kaldı ki OSD’nin raporuna göre ocak ayında toplam otomotiv ihracatı da adet bazında yüzde 1 oranında azalarak 93 bin 760 adede geriledi. Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 20 oranında daralarak 58 bin 807 adet seviyesine indi. Tek iyi haber ticari araç grubundaki ihracatta yaşandı. Ticari araç grubunda ocak ayında ihracatta yüzde 67 artış yaşandı. Ocak ayında tutar olarak bakıldığında ise ticari aracın etkisiyle toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 2 artarak 2.4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı ise yüzde 15 azalarak 812 milyon dolar oldu. Yani ihracat cephesinde denge nispeten korundu ama 2019 yılına pek de parlak başlanmadı diyebiliriz. Sonuç olarak 2019 yılına ilişkin sektörün en büyük umudu ihracat cephesinde işlerin iyi gitmesi için Avrupa pazarının büyümesi yönünde...


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