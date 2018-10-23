‹ Önceki Haber Avrupa Yatırım Bankası'na pahalıya patlayacak Avrupa Yatırım Bankası'na pahalıya patlayacak Sonraki Haber › Konkordato furyasının faturası ağırlaşıyor Konkordato furyasının faturası ağırlaşıyor

İbrahim Kalın'dan 'İş Bankası ve Şişecam' açıklaması

23.10.2018 - 09:31 | Son Güncelleme :
İbrahim Kalın'dan 'İş Bankası ve Şişecam' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "CHP'nin İş Bankası ve Şişecam'da hisseleri bulunmasının hukuken incelenmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı'nda dün düzenlenen kabine toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında CHP'nin İş Bankası ve Şişecam'daki hisseleri konusunda herhangi bir adım atılıp atılmayacağı ile ilgili soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili bir tartışma başlattığını belirten Kalın şuları söyledi:

"Yani İş Bankası, Şişecam, bu iki kurumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hisseleri ya da konumuyla ilgili, yönetim kurulunda dört üyesinin bulunmasıyla ilgili, bu da hukuken incelenmesi gereken bir konu. Tarihi olarak bu sürecin bugüne kadar gelişinde, Atatürk'ün bir değil iki vasiyetinin ya da iki metin üzerinden vasiyetlerinin değerlendirilmesi, bunun acaba bugüne kadar gerçekten vasiye uygun bir şekilde korunup korunmadığıyla ilgili alınacak kararlar aslında çok önemli ve sağlıklı bir tartışmayı başlatmış oldu."

"Bunun tabi hukuki boyutu var, belki yürütmeyle ilgili kısımları olabilir, siyasi tarafları var. Bir adım adım görelim bu tartışma nasıl derinleşecek, evrilecek, o çerçevede atılacak adımları da birlikte değerlendireceğiz."

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini Hazine'ye devretmesi gerektiğini belirten Erdoğan, geçen hafta TBMM'de yaptığı açıklamalarda, bu konuda "CHP'nin direnmesinin" netice vermeyeceğini belirtmişti.

Konuyla ilgili Kalın, "Ama ortada açık olan bir şey varsa, o da bir siyasi partinin bu şekilde bir şirket ortağı olması ya da böyle bir yönetim yapısı içerisinde bulunmasın aslıda Siyasi Partiler Kanunu açısından da, pratiği açısından da uygun olmadığı şeklinde. Genelde aslında toplumda da bu çıkışın, bu tartışmanın kabul gördüğünü de müşahede etmekteyiz" dedi.

İSTANBUL 3. HAVALİMANI'NIN AÇILMASI VE 29 EKİM RESEPSİYONU

İstanbulda üçüncü havalimanının açılış töreninin 29 Ekim'de yapılacağını belirten Kalın, bu vesileyle her yıl Ankara'da Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan 29 Ekim resepsiyonunun da İstanbul'da yapılacağını belirtti.

Kalın, "Yani bu Cumhuriyetimizin kazanımları açısından da takdir edilmesi hepimizi mutlu etmesi gereken çok çok önemli bir gelişme. Bunun İstanbul’da yapılacak çok geniş kapsamlı büyük bir resepsiyonla, bir Cumhuriyet resepsiyonu olarak İstanbul’daki 3. havalimanında yapılması gayet normal karşılanması gereken bir şey" dedi ve ekledi:

"Bunu Cumhuriyet değerlerine bir mesafe koymak ya da işte Ankara'dan İstanbul'a niye gidiliyor gibi biraz siyasi, spekülatif sorulara boğmak açıkçası çok iyi niyetle bağdaşmıyor."

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

‹ Önceki Haber Avrupa Yatırım Bankası'na pahalıya patlayacak Avrupa Yatırım Bankası'na pahalıya patlayacak Sonraki Haber › Konkordato furyasının faturası ağırlaşıyor Konkordato furyasının faturası ağırlaşıyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.469 Değişim: -1,28% Hacim : 7.258 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.345 23.10.2018 Yüksek 94.443
Açılış: 94.080
5,7364 Değişim: 1,24%
Düşük 5,6618 23.10.2018 Yüksek 5,8745
Açılış: 5,6661
6,5812 Değişim: 1,20%
Düşük 6,4921 23.10.2018 Yüksek 6,7391
Açılış: 6,5031
226,97 Değişim: 1,88%
Düşük 222,53 23.10.2018 Yüksek 233,36
Açılış: 222,78
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.