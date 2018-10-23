İbrahim Kalın'dan 'İş Bankası ve Şişecam' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "CHP'nin İş Bankası ve Şişecam'da hisseleri bulunmasının hukuken incelenmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı'nda dün düzenlenen kabine toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında CHP'nin İş Bankası ve Şişecam'daki hisseleri konusunda herhangi bir adım atılıp atılmayacağı ile ilgili soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili bir tartışma başlattığını belirten Kalın şuları söyledi:

"Yani İş Bankası, Şişecam, bu iki kurumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hisseleri ya da konumuyla ilgili, yönetim kurulunda dört üyesinin bulunmasıyla ilgili, bu da hukuken incelenmesi gereken bir konu. Tarihi olarak bu sürecin bugüne kadar gelişinde, Atatürk'ün bir değil iki vasiyetinin ya da iki metin üzerinden vasiyetlerinin değerlendirilmesi, bunun acaba bugüne kadar gerçekten vasiye uygun bir şekilde korunup korunmadığıyla ilgili alınacak kararlar aslında çok önemli ve sağlıklı bir tartışmayı başlatmış oldu."

"Bunun tabi hukuki boyutu var, belki yürütmeyle ilgili kısımları olabilir, siyasi tarafları var. Bir adım adım görelim bu tartışma nasıl derinleşecek, evrilecek, o çerçevede atılacak adımları da birlikte değerlendireceğiz."

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini Hazine'ye devretmesi gerektiğini belirten Erdoğan, geçen hafta TBMM'de yaptığı açıklamalarda, bu konuda "CHP'nin direnmesinin" netice vermeyeceğini belirtmişti.

Konuyla ilgili Kalın, "Ama ortada açık olan bir şey varsa, o da bir siyasi partinin bu şekilde bir şirket ortağı olması ya da böyle bir yönetim yapısı içerisinde bulunmasın aslıda Siyasi Partiler Kanunu açısından da, pratiği açısından da uygun olmadığı şeklinde. Genelde aslında toplumda da bu çıkışın, bu tartışmanın kabul gördüğünü de müşahede etmekteyiz" dedi.

İSTANBUL 3. HAVALİMANI'NIN AÇILMASI VE 29 EKİM RESEPSİYONU

İstanbulda üçüncü havalimanının açılış töreninin 29 Ekim'de yapılacağını belirten Kalın, bu vesileyle her yıl Ankara'da Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan 29 Ekim resepsiyonunun da İstanbul'da yapılacağını belirtti.

Kalın, "Yani bu Cumhuriyetimizin kazanımları açısından da takdir edilmesi hepimizi mutlu etmesi gereken çok çok önemli bir gelişme. Bunun İstanbul’da yapılacak çok geniş kapsamlı büyük bir resepsiyonla, bir Cumhuriyet resepsiyonu olarak İstanbul’daki 3. havalimanında yapılması gayet normal karşılanması gereken bir şey" dedi ve ekledi:

"Bunu Cumhuriyet değerlerine bir mesafe koymak ya da işte Ankara'dan İstanbul'a niye gidiliyor gibi biraz siyasi, spekülatif sorulara boğmak açıkçası çok iyi niyetle bağdaşmıyor."

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