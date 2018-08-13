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İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

13.08.2018 - 12:07
İbrahim Kalın: Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından ekonomik gelişmelere ilişkin, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar. Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." paylaşımında bulundu.

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