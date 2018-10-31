Hüseyin Aydın: Riskler makul seviyeye geriledi | Ekonomi Haberleri

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın, "Para ve sermaye piyasalarındaki normalleşmeye bağlı riskler makul seviyeye geriledi" dedi.

Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde "CEO Club Bankacılar Zirvesi" gerçekleştirildi. Zirve kapsamında gerçekleştirilen CEO Panel'de konuşan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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* Para ve sermaye piyasalarındaki normalleşmeye bağlı riskler makul seviyeye geriledi; (risklerin) likiditeye baskısının da azalmasını bekliyoruz

* Bankacılık sektörü olarak dış kaynak girişinin sürmesi için olup-bitenin banka bilançolarına etkisi üzerine yatırımcılarla ve yurtdışı piyasalarla görüşmeye devam ediyoruz

* Kredilerin çevrilmesi için sürekli müşterilerle iletişim içindeyiz; tüm çabamızla kredi kanallarını açık tutmaya gayret gösteriyoruz

* Disiplini elden bırakmadan dengeleri sağlam kurmak gerekiyor, bir yandan döviz gelirlerimizi bir yandan da tasarrufları artırmamız gerekiyor

* Para piyasalarında oynaklık azaldı, faiz oranlarında aşağı yönlü seyir var... Bankaların yurtdışı borçlanmalarını çevirme oranları önemli ölçüde başarılı oldu

* Kişisel veya sektörel sorunlarımızı ülke sorunu haline getirmemeliyiz; talep ve önerilerde rasyonel olmalıyız

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