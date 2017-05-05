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Hurda araç sahiplerine fırsat

05.05.2017 - 10:45 | Son Güncelleme : 05.05.2017 - 12:57

1997 model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılarak tescil kaydının silinmesi durumunda, ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisiyle bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016'ya kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle, ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların hurdaya ayrılarak bertaraf edilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.

Buna göre, 1997 model ve daha eski olan taşıtların, kanunun yayımı tarihinden 31 Aralık 2018'e kadar bedelsiz olarak il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerine teslim edilmesi, kanun kapsamında hurdaya ayrılmak suretiyle tescil kaydının silinmesi durumunda, bu taşıtlar için taşıt sahipleri adına 31 Aralık 2018'e kadar tahakkuk etmiş olmasına rağmen ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisiyle bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016'ya kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarından vazgeçiliyor.

Ayrıca taşıtlarını noter satış senediyle veya vergi dairesi müdürlükleri, icra müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarından iktisap eden ancak adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş mükellefler, bu taşıtları 31 Aralık 2018'e kadar adlarına kayıt ve tescil işlemlerini tamamlamaları halinde düzenlemeden yararlanabilecekler.

İl özel idarelerinin ve büyükşehir belediyelerinin bu kapsamda kendilerine teslim edilen taşıtların satışlarından elde ettikleri kazançları ile bu faaliyetlerle ilgili yapılan işlemlerin ve düzenlenen kağıtların her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna tutulacak.

Adlarına motorlu taşıt kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde; Maliye ve İçişleri Bakanlıkları tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mevcut olmadığı veya motorlu taşıt olma vasfını kaybettiği kabul edilen veya bu durumları kanaat verici belgelerle tevsik edilen taşıtlar için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergilerinin dörtte birinin 31 Aralık 2018'e kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları siliniyor.

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu maddeye göre hurdaya ayrılma süresi içinde tahsil edilmiş olan ve bu madde kapsamında tescil kayıtları silinen motorlu taşıtlara ait daha önce ödenmiş motorlu taşıtlar vergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları red ve iade edilmeyecek.

Hurdaya çıkartılan taşıt üzerinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler kaldırılacak.

İdareyi yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında idari para cezası uygulanacak.


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