‹ Önceki Haber ÇAYKUR satışlarını yüzde 27 artırdı ÇAYKUR satışlarını yüzde 27 artırdı Sonraki Haber › Bakan Varank'tan 'uçak fabrikası' müjdesi Bakan Varank'tan 'uçak fabrikası' müjdesi

Hükümetten memurların maaş zammıyla ilgili açıklama

21.08.2019 - 17:47
Hükümetten memurların maaş zammıyla ilgili açıklama | Ekonomi Haberleri

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurlara maaş zammıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, Hakem Kurulu sürecinin resmen başladığını duyurdu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un açıklamasından notlar;

*  Beşinci toplu sözleşme görüşmelerine dair bilgilendirme için buradayım. Beşinci dönem toplu sözleşme görüşmeleri 1 ağustos 2019'da başlamıştı. Daha önce yapılan tüm toplu sözleşmelerde olduğu gibi, görüşmelerin takvimi de taraflarla mutabık kalınarak taraflarla paylaşıldı. Yasa her bir süreçte atılacak adımların takvimini belirtiyor.

* Yine Merkez Bankası tarafından 2020 için beklenen enflasyon yüzde 8,2. 2020 beklentisi ise yüzde 5,4 olarak açıklanmıştı. Enflasyona ezdirmeme geleneğimizi müzakereler sürecinde yürüttük.

* Maalesef kamu görevlileri sendikası heyeti, 2020 – 2021 taleplerini yükselterek ortak noktada buluşma ihtimalini zayıflattı. Müzakereler 20 ağustos’ta sonuçlanmıştır. Cumhurbaşkanımızın verdiği yetki çerçevesinde, kamu işveren heyeti müzakereleri başından sonuna kadar yürüttü. Ben heyetteki tüm arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.

* Sürecin uzlaşıyla tamamlanması en temel arzumuzdu. Fakat uzlaşmazlık durumu da bu sözleşmenin de doğal sonuçlarından biri. Ben kamu ve emeklilerinin toplu sözleşmelerde elde ettikleri kazanımların da aynen korunacağını vurgulamak isterim. Hakem kurulunun alacağı karar toplu sözleşme masasının tüm tarafları için nihai ve bağlayıcı olacaktır.

NELER OLMUŞTU?

1 Ağustos’ta başlayan 2020-2021 yıllarını kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi tamamlanmış ancak 20 günlük süre zarfında anlaşma sağlanamamıştı.

Görüşmeler kapsamında 16 Ağustos'ta 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

Sonrasında 18 Ağustos tarihinde hükümetten yeni bir teklif geldi. Bu teklif 2020'de yüzde 4+4 ve 2021'de yüzde 3+3 zammı kapsıyordu. Ancak bu da kabul edilmedi.

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen'in talebi ise taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl yüzde 8+7 ve ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.


‹ Önceki Haber ÇAYKUR satışlarını yüzde 27 artırdı ÇAYKUR satışlarını yüzde 27 artırdı Sonraki Haber › Bakan Varank'tan 'uçak fabrikası' müjdesi Bakan Varank'tan 'uçak fabrikası' müjdesi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: -0,53% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7193 Değişim: -0,12%
Düşük 5,7050 21.08.2019 Yüksek 5,7383
Açılış: 5,726
6,3505 Değişim: -0,23%
Düşük 6,3362 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
276,76 Değişim: -0,30%
Düşük 274,71 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.