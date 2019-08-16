Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu | Ekonomi Haberleri

Hükümet memur ve memur emeklilerine 2020 yılı için yüzde oranında zam teklifinde bulundu.

Hükümet ve memur sendikaları arasındaki zam pazarlığı sona erdi. Hükümet memurlara ne kadar zam yapılacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk'tan önemli açıklamalar;

* 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili doğru noktaya geldik. 1 Ağustos'ta başlattığımız müzakerelerin 11. günündeyiz. Kamu görevlilerimizin tamamına ve 11 hizmet koluna ilişkin mali durumları kapsamakta. 800'ü aşkın talep iletildi. Komisyonumuz bu talepler üzerinde yoğun çalışmalar gerçekleştirdi.

* Bundan sonraki sözleşmelerde süreçler daha hızlı olacak. Dijital olarak gerçekleştireceğiz. 9 Ağustos'taki toplantımızda talepleri yetkili sendika başkanlarından dinledik. Dün 5 hizmet kolu ile ilgili yetkili sendikalarının başkanlarından taleplerini dinledik.

* Kamu personelinin bütçedeki artan payına rağmen kamu çalışanlarının yanında oldu.

* 2002'de kamu personelinin maaşı 392 TL'ydi, şimdi ise 3 bin 700 TL'yi aştı. Yüzde 102 artış sağladık. 2002'de devlet memuru maaşları 580 TL'yken, şu anda 4460 TL'yi geçmiş durumda. 2002'de giderler yüzde 18'ken şu anda yüzde 30'u aştı.

* Hükümetin zam teklifi 2020 yılı için ilk 6 aylık dönemde yüzde 3,5, ikinci olurken, 2021 yılı için ilk 6 aylık dönemde yüzde 3, ikinci 6 aylık dönemde yüzde 2,5 olarak belirlendi.

* Memur sendikaları ise taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı şeklinde olmuştu.