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"Hükümet anlaşmasız Brexit planını yayınlayacak"

30.09.2019 - 17:23 | Son Güncelleme :
"Hükümet anlaşmasız Brexit planını yayınlayacak" | Ekonomi Haberleri

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Javid, Birleşik Krallık hükümetinin anlaşmasız Brexit planını yayınlamayı planladığını söyledi.

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sajid Javid, Birleşik Krallık'ın 31 Ekim tarihinde kesinlikle Avrupa Birliği'nden ayrılacağını hatırlattı. Javid, "31 Ekim'e yaklaştıkça hala anlaşmasız bir Brexit olma ihtimali olduğunu görüyoruz, hükümet anlaşmasız Brexit için planlarını duyuracağız" dedi.

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Javid, Brexit'i ertelemenin tek yolunun Başbakan Boris Johnson'ın bir güvensizlik oyu ile görevinden azledilmesi olduğunu ekledi.


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