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HSBC'nin kârı beklentilerin altında kaldı

28.10.2019 - 10:50
HSBC'nin kârı beklentilerin altında kaldı | Ekonomi Haberleri

HSBC, üçüncü çeyrek kâr tahminlerini tutturamazken; gelir artışı beklentisini de yumuşattı.

HSBC Holding üçüncü çeyrekte vergi öncesi net kârının yüzde 18 ile beklentilerden daha sert düşmesinin ardından gelir artışı beklentisini yumuşatırken, önümüzdeki sene için büyüme beklentisini düşürdü.

HSBC maliyeti düşürecek önlemler alarak ABD-Çin ticaret savaşları, para politikalarındaki gevşeme, önemli pazarı konumundaki Hong Kong'daki karışıklıklar ve Brexit'in yarattığı sıkıntılı ortamı aşmak istiyor.

Aktifler bakımından Avrupa'nın en büyük bankası konumundaki HSBC'de 30 Eylül'de biten üçüncü çeyrekte vergi öncesi kâr 4.8 milyar dolar oldu. HSBC'nin Hong Kong borsasına bildirdiği rakamlara göre bu rakam geçtiğimiz senenin aynı döneminde 5.9 milyar dolar seviyesindeydi.

Vergi öncesi kâr, analistlerin beklentilerinin ortalaması olan 5.3 milyar dolar seviyesinin de altında kaldı.

Bankanın Hong Kong borsasında işlem gören hisseleri bilanço açıklamasının ardından yüzde 2'den fazla değer kaybetti.

Analistler ve hissedarlar bu sonucun geçici olarak CEO pozisyonunda bulunan Noel Quinn'in karnesinde eksi bir not olacağını düşünüyorlar. Quinn'in bankanın daha fazla değişikliğe gideceğine yönelik ifadelerde bulunuyor.

Bankanın açıkladığı finansal raporda yorumları bulunan Quinn "Özellikle Asya'da üçüncü çeyrekte zorlu ortama rağmen çok iyi iş çıkardık" dedi ve ekledi: "Ancak bazı bölgelerdeki performansımız kesinlikle kabul edilemez. Daha önceden yaptığımız planlar bu bölgelerin performansını artırmak için yeterli değil. HSBC kanadından yapılan açıklamada, 2020 yılı için yüzde 11 olarak belirlenen özsermaye getirisi (RoTE) oranına ulaşmanın beklenmediği belirtilirken; bu yılın ilk yarısına göre "daha zorlu" bir gelir görünümüne işaret edildi.


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