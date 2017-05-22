HSBC'den 'Türk bankaları' için iyi haber

HSBC, Türk bankaları için 2017-2019 kar tahminlerini artırdı.

HSBC, Türk bankaları için 2017-2019 dönemine ilişkin kar tahminlerini artırdı. Bankanın raporuna göre en fazla artış kamu bankalarında oldu. Andrzej Nowaczek'in de aralarında bulunduğu analistlerin kaleme aldığı raporda en güçlü büyüme ivmesinin kamu bankaları tarafından kaydedildiği belirtildi.

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Kamu bankalarının büyüme hızının sürdürülebilir olduğu belirtilen HSBC raporunda, kamu bankalarının kredi mevduat oranlarının göreceli olarak düşük olduğu ve ücret gelirlerinin varlıklardaki payına vurgu yapıldı.

Kurum raporuna göre, HSBC'nin 2017 yılına ilişkin kar tahmini ortalama yüzde 17 artış kaydetti. HSBC, kredilerde bu yıl yüzde 20 artış ve 2018'de yüzde 11 düşüş bekliyor.

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