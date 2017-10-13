HSBC: Türkiye'ye portföy akışları hızlandı

HSBC, Türkiye'de dolarizasyonun ve altın ithalatının yükselişte olduğunu bildirdi.

HSBC tarafından Cuma günü yayınlanan raporda, Türkiye'ye olan portföy akışlarının bu yıl hızlandığı kaydedildi. Aynı raporda, Türkiye vatandaşlarının son üç hafta boyunca Döviz mevduatını azalttığı, ancak Döviz birikimlerinin yılın bu zamanına dek arttığı belirtildi.

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Bir yandan, Türkiye'de altın ithalatının arttığı ve bunun da enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri yansıtabileceği kaydedildi.

TCMB'nin yayınladığı haftalık veriye göre, Türkiye'de hisse senedi ve sabit gelir piyasalarının her ikisine de, 6 Ekim ile biten haftada, piyasa fiyatları ve Döviz hareketlerinden arındırılmış olarak net 50 milyon dolarlık akış gerçekleşti.

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