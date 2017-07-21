HSBC: Türkiye'nin geliri yüzde 42 büyür

HSBC analistleri, Türkiye'deki banka harici şirketlerin net gelirlerinin ikinci çeyrekte yüzde 42 artmasını öngörüyor.

Cenk Orcan'ın da içerisinde bulunduğu HSBC analistleri, Türkiye'de banka harici şirketlerin ikini çeyrek net gelirlerinde yüzde 42'lik bir büyüme öngörürken, altı bankanın karının ise yüzde 8 artış kaydedeceği tahmininde bulundu.

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Analistlerin yayınladığı tahmin raporunda, banka dışı şirketlerin güçlü gelmesi beklenen kar açıklamalarında ikinci çeyrekteki kur hareketlerinin etkili olacağı belirtildi. Bunun yanı sıra, en agresif bankaların en zayıf faiz geliri büyümesini kaydetmesi bekleniyor.

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