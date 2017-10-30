‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün 9 aylık kârı açıklandı Bankacılık sektörünün 9 aylık kârı açıklandı Sonraki Haber › Sektörün devleri birleşmekten vazgeçti Sektörün devleri birleşmekten vazgeçti

HSBC’nin kârında rekor artış

30.10.2017 - 15:02

HSBC temmuz, ağustos ve eylülü kapsayan üç aylık dönemde vergi öncesi karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 448 artarak 4,62 milyar dolara ulaştı.

Birleşik Krallık’ın en büyük bankası HSBC’nin vergi öncesi karının 4,62 milyar ABD dolarına ulaştığını bildirdi. Bankadan yapılan açıklamada temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde bankanın vergi öncesi karın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 448 artarak toplam 4,62 milyar ABD dolarına ulaştığı bildirildi. 

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde bankanın vergilendirme öncesi karı 843 milyon dolar seviyesindeydi. 

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen HSBC Grubu Üst Yöneticisi Stuart Gulliver, “Bu yılın üçüncü çeyreğinde iyi bir ivme sağladık. Uluslararası ağımız bu yılın üçüncü çeyreğinde güçlü büyümesini sürdürmeye devam etti. Asya’ya ilerleyişimiz özellikle kredilendirme alanında yüksek kar getirisi sağlıyor. Özellikle Hong Kong’ta.“ ifadelerini kullandı. 

##$$IHTIYACKREDIWIDGET##$$

HSBC son yıllarda küresel operasyonlarına ilişkin giderlerini azaltma yoluna giderek özellikle Asya piyasalarındaki varlığını güçlendirmeye ağırlık veriyor.  Bankanın mevcut karının yaklaşık yüzde 70’i halihazırda Asya piyasalarından geliyor. 

HSBC’nin yönetim kurulu, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkış sürecinin yaratabileceği belirsizlikler nedeniyle 2016 yılında yönetim merkezini Londra’da başka bir finans merkezine taşımayı değerlendirmiş, sonucunda küresel yönetim merkezinin Londra’da kalmasına karar vermişti. Buna rağmen bankanın Londra’daki yönetim merkezinden yaklaşık bin çalışanın Avrupa ofislerine kaydırması bekleniyor.

Bankanın Üst Yöneticisi Stuart Gulliver gelecek yıl şubat ayında görevini bankanın halen Perakende ve Varlık Yönetimi Başkanlığını yürüten John Flint’e bırakmaya hazırlanıyor. 


Etiketler

  • HSBC
  • Asya piyasaları
  • Stuart Gulliver
  • rekor artış
‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün 9 aylık kârı açıklandı Bankacılık sektörünün 9 aylık kârı açıklandı Sonraki Haber › Sektörün devleri birleşmekten vazgeçti Sektörün devleri birleşmekten vazgeçti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.602 Değişim: 0,67% Hacim : 3.913 Mio.TL Son veri saati : 16:56
Düşük 108.512 30.10.2017 Yüksek 109.075
Açılış: 108.782
3,7873 Değişim: 0,12%
Düşük 3,7661 30.10.2017 Yüksek 3,7944
Açılış: 3,7827
4,4014 Değişim: 0,06%
Düşük 4,3717 30.10.2017 Yüksek 4,4059
Açılış: 4,39855
155,05 Değişim: -0,13%
Düşük 153,69 30.10.2017 Yüksek 155,35
Açılış: 155,25
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.