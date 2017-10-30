HSBC’nin kârında rekor artış

HSBC temmuz, ağustos ve eylülü kapsayan üç aylık dönemde vergi öncesi karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 448 artarak 4,62 milyar dolara ulaştı.

Birleşik Krallık’ın en büyük bankası HSBC’nin vergi öncesi karının 4,62 milyar ABD dolarına ulaştığını bildirdi. Bankadan yapılan açıklamada temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde bankanın vergi öncesi karın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 448 artarak toplam 4,62 milyar ABD dolarına ulaştığı bildirildi.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde bankanın vergilendirme öncesi karı 843 milyon dolar seviyesindeydi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen HSBC Grubu Üst Yöneticisi Stuart Gulliver, “Bu yılın üçüncü çeyreğinde iyi bir ivme sağladık. Uluslararası ağımız bu yılın üçüncü çeyreğinde güçlü büyümesini sürdürmeye devam etti. Asya’ya ilerleyişimiz özellikle kredilendirme alanında yüksek kar getirisi sağlıyor. Özellikle Hong Kong’ta.“ ifadelerini kullandı.

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HSBC son yıllarda küresel operasyonlarına ilişkin giderlerini azaltma yoluna giderek özellikle Asya piyasalarındaki varlığını güçlendirmeye ağırlık veriyor. Bankanın mevcut karının yaklaşık yüzde 70’i halihazırda Asya piyasalarından geliyor.

HSBC’nin yönetim kurulu, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkış sürecinin yaratabileceği belirsizlikler nedeniyle 2016 yılında yönetim merkezini Londra’da başka bir finans merkezine taşımayı değerlendirmiş, sonucunda küresel yönetim merkezinin Londra’da kalmasına karar vermişti. Buna rağmen bankanın Londra’daki yönetim merkezinden yaklaşık bin çalışanın Avrupa ofislerine kaydırması bekleniyor.

Bankanın Üst Yöneticisi Stuart Gulliver gelecek yıl şubat ayında görevini bankanın halen Perakende ve Varlık Yönetimi Başkanlığını yürüten John Flint’e bırakmaya hazırlanıyor.

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