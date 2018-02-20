HSBC 2017 kârını açıkladı

HSBC, 2017 yılında vergi öncesi kârını yüzde 142 artırdı. Ancak ABD'deki vergi reformunun yol açtığı zararların etkisi ile beklentilerin gerisinde bir kâr elde etti.

HSBC Holdigns tarafından bugün açıklanan yıllık vergi öncesi kâr beklentilerin altına kalırken, şirket sermaye tabanını güçlendirmek için gelecek dört ayda 7 milyar dolara kadar ek sermaye yaratacak.

HSBC CEO'su Stuart Gulliver yedi yıldır sürdürdüğü görevi bugün kuruluşun kıdemli yöneticilerinden John Flint'e bırakırken, HSBC'nin yeni yönetim altında büyüme hedefine yönelmesi bekleniyor.

Piyasa kapitalizasyonu bakımından Avrupa'nın en büyük bankası olan HSBC, Gulliver döneminde zor bir yeniden yapılanma yaşadı. Binlerce çalışanını işten çıkarmak, pek çok şubesini kapatmak zorunda kalan banka bazı piyasalardan da çekilmişti.

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HSBC'nin açıklamasına göre 2017 yılında vergi öncesi kâr 17.2 milyar dolar oldu. Bu, 2016'daki 7.1 milyar dolar kârdan yüksek ancak Thomson Reuters anketine katılan 17 analistin ortalama beklentisi olan 19.7 milyar dolardan daha düşük.

Banka, 2018 yılının ilk yarısında 5 ila 7 milyar dolar arasında ek sermaye için Tier 1 tahvil çıkaracağını açıkladı. Banka aynı zamanda, "gerekli görüldüğünde ve gerekli olan zamanda" hisse geri alımı yoluna gidileceğini bildirdi. Açıklamanın ardından HSBC hisseleri Hong Kong'da yüzde 3.2'ye varan düşüşler gördü.

HSBC'nin perakende bankacılık ve varlık biriminin başında olan Flint'in büyüme için muhtemelen dikkatini Doğu'ya çevireceği ve Çin'in güneyindeki, Pearl River Delta bölgesini hedefleyeceği düşünülüyor.

Flint bugün Reuters'e yaptığı açıklamada, "Geçen yılın sonunda sayımız 2,500 idi; yatırımlara ve yeni istihdama devam edeceğiz... Bu kuruluşun önündeki fırsatlar çok büyük" dedi.

Flint, Haziran'da yarı yıl sonuçlarının açıklanmasından önce, bankanın stratejisine nasıl yön vereceği konusunda yatırımcıları bilgilendireceğini söyledi.