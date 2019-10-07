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HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak

07.10.2019 - 10:22
HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak | Ekonomi Haberleri

HSBC, maliyet azaltmak için 10 bin kişiyi işten çıkaracak.

HSBC Holdings, The Financial Times gazetesinde yer alan habere göre CEO Noel Quinn'in maliyetleri azaltma hedefi doğrultusunda 10 bin kişiyi işten çıkaracak. Gazetenin konuya yakın iki kişiyi kaynak gösterdiği dünkü habere göre, işten çıkarmalar HSBC'nin uzun yıllardan beri olan en iddialı maliyet azaltma girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor ve işten çıkarmaların çoğunlukla yüksek maaş alan pozisyonlara uygulanacağı belirtiliyor.

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Habere göre HSBC, maliyet azaltma hamlesini ve işten çıkarmaları bu ayın sonunda açıklayacağı üçüncü çeyrek bilançoyla birlikte ilan edebilir.

Quinn, Ağustos ayında CEO John Flint'in sürpriz şekilde görevden ayrılması ile vekaleten CEO olarak atanmıştı.

İşten çıkarma planından önce HSBC'nin küresel ticaret savaşları, Hong Kong'daki çalkantılar ve Brexit'e bağlı olarak 4 bin kişiyi işten çıkarma kararı almıştı.


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