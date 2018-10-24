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HOSTECH by TUSİD kapılarını açtı

24.10.2018 - 15:26 | Son Güncelleme :
HOSTECH by TUSİD kapılarını açtı | Ekonomi Haberleri

Otel, restoran, gastronomi ve mutfak ekipmanları alanında dünyanın en büyük iki fuarından biri olan HOSTECH by TUSİD, “23.Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı” kapılarını açtı. 60 farklı ülkeden alım heyetlerini ağırlayacak ve 4 gün sürecek olan fuarı 60 bin sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

HOSTECH by TUSİD, “23.Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı”, CNR Holding kuruluşu İstanbul Fuarcılık ve TUSİD (Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği) iş birliği ile 28 Ekim’e kadar CNR EXPO Yeşilköy‘de açık olacak. Sektör temsilcileri olan otel ve ağırlama profesyonelleri, endüstriyel yemek üreticileri, pastane ve fırın işletmecileri, kuru temizleme ve çamaşırhane işletmecileri, kafeterya ve kantin işletmecileri ile kafe ve bar işletmecileri 80 bin metrekareye yayılan alanda yeni ürünlerini sergiliyor.

HEDEF DAHA FAZLA TİCARET

CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel,  fuarın dünyada kendi alanında en büyük iki fuardan biri olduğuna dikkat çekerek, bu yıl Orta Doğu, BDT Ülkeleri, Körfez Bölgesi, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Batı Avrupa'dan 60 bin profesyonel ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Fuarda, Türkiye’de lider konumundaki firmaların yanında dünyanın en önemli 800 üreticisinin yer aldığına işaret eden Şenel, "Başta Türkiye olmak üzere Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Hindistan, İsrail, Polonya, İran, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Rusya ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 60 farklı ülkeden sektör alıcıları katılımcılara hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyor, yeni alım, iş geliştirme ve ortaklık fırsatlarını yakalama şansı buluyor. Fuarın ilk iki günü gerçekleşen B2B eşleştirme programı sayesinde ürün gruplarına göre kategorize edilen katılımcılar özel bir alan içerisinde uluslararası alım heyetleri ile ikili görüşme imkanına sahip oluyorlar." dedi.

DÜNYADA İLK ÜÇ İÇERİSİNDEYİZ

Türk endüstriyel mutfak sektörünün, üretim kapasitesi, ürün çeşitliliği, kalite anlayışı ve uluslarası rekabet gücü ile kendini ispatladığını ve dünyada ilk üç içerisine yükseldiğini belirten TUSİD Başkanı Ahmet Gürkaynak, "Ülkemizde son yıllarda gelişen Ar-Ge/inovasyon anlayışı, devletimizin sağladığı destekler ve sektör mensuplarının olağanüstü gayretleriyle Türk endüstriyel mutfak sektörünün önümüzdeki yıllarda 1.sıraya yükselmesi kaçınılmazdır." dedi.

"İmalat yapan üyelerimizin büyük çoğunluğunun üretimlerinin en az yüzde 35-40’ını ihraç ettiğini biliyoruz. Bu yıl katılımcılarla birlikte toplamda yaklaşık 1500 uluslararası firma temsilcisinin fuarımızı ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz. Eminim ki bu rakam her bir üreticimiz için ihracatımızın yüzde 50 üzeri rakamlara ulaşmasını sağlayacaktır."

4.5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Fuarın açılışında konuşma yapan İstanbul Demir ve Demirdışı Mamuller İhracatçı Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki de tüm mutfak sektörünün 4.5 milyar dolar ihracat ve 1.3 milyar dolar ithalat yapan bir sektör olduğunun altını çizdi. Sektör olarak daha çok katma değere, marka olmaya ihtiyaç duyduklarını ifade eden Öztiryaki, "Ürettiğimizin yüzde 50’sini ihraç etmemiz gerekiyor. Bu şekilde ilerlesek kendi dövizimizi ülkemize getireceğiz. Sadece endüstriyel mutfak sektöründe ise ihracatta yüzde 15 civarında bir artışla 2 milyar dolar seviyelerinde bu seneyi kapatacağız." dedi.

SEKTÖRÜN BÜTÜNÜNE HİTAP EDİYOR

HORECA (Hotel, Restaurant, Cafe) sektörünün en büyük uluslararası ticaret platformu olan HOSTECH by TUSİD,  sektörün bütününe hitap ediyor. Fuarda hazırlık ekipmanlarından pişiricilere, servis ve soğutma ekipmanlarından, bulaşıkhaneye kadar birçok üreticinin ihtiyaç duyabileceği çeşitlikte ürün ve hizmetler yer alıyor. Fuar bunula birlikte perdeden halıya, televizyondan klimaya, çaydanlıktan fincana, dekor ürünlerinden duvar kâğıdına, peyzaj ve bahçe mobilyalarından, SPA malzemeleri ve havuz ekipmanlarına kadar pazarın 360 derecelik bir görünümünü sunuyor.


 

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