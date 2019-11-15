Hong Kong ekonomisi resesyonun derinliğini teyit etti | Ekonomi Haberleri

Hong Kong ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 3.2 daralarak resesyonun derinliğini teyit etti.

Hong Kong giderek artan şiddet içeren hükümet karşıtı protestolar ve ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşının baskısıyla ekonomisinin üçüncü çeyrekte on yıldır ilk kez resesyona girdiğini teyit etti.

Hong Kong ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.2 daralarak, hükümetin revize edilmiş öncü verilerine paralel açıklandı.

Hong Kong böylece art arda ikinci çeyrekte daralarak teknik resesyona girdi.

Hong Kong ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.9 daralarak 2008-2009 yılındaki küresel finansal krizden bu yana en zayıf değeri aldı.

Finans ve ticaret merkezi olan Hong Kong'da polis ve protestocular arasında aylardır devam eden çatışmalar, ülkeyi 1997'de İngiltere'den Çin yönetimine geçmesinden bu yana en kötü krize sürükledi.

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