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Hong Kong Borsası, Londra Borsası için verdiği teklifi geri çekti

08.10.2019 - 15:13
Hong Kong Borsası, Londra Borsası için verdiği teklifi geri çekti | Ekonomi Haberleri

Hong Kong Borsası, Londra Borsasını 39 milyar dolara devralma teklifini geri çekti.

Hong Kong Borsası, Londra Borsası (LSE) yönetimini ve yatırımcıları ikna etmekte başarısız olduktan sonra iki küresel finansal servis şirketini dönüştürebilecek olan LSE'nin onaylamadığı 39 milyar dolarlarlık devralma teklifinden vazgeçti.

Geçen ay Hong Kong Borsası'ndan yapılan beklenmedik teklif LSE'nin 27 milyar dolarlık veri ve analiz şirketi Refinitiv'i devralma teklifini sonlandırmakla tehdit etmişti. Hong Kong Borsası birleşme işlemlerine ancak LSE, Refinitiv'i devralma teklifini sürdürmezse devam edeceğini söylemişti.

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LSE hisseleri %6 gerileyerek Hong Kong borsası ve Clearing Limited'in (HKEX) teklifi açıkladığı tarihten bu yana en düşük seviyesine yaklaştı. HKEX hisseleri %2.3 yükseldi.

Hong Kong Borsasının CEO'su Charles Li internette yaptığı açıklamada "İki tarafın birleşmesindeki stratejik gerekçelerin çekiciliğine ve birleşmenin dünya lideri bir piyasa altyapı şirketi oluşturubileceğine hala inanıyoruz" dedi.

Li, "Çok miktarda çabaya ve pek çok hissedar ve düzenleyiciyle kapsamlı görüşmelere rağmen, LSEG'nin katılım seviyesini dikkate aldığımızda iki şirketi birleştirme çalışmalarının kendi hissedarlarımızın yararına olmayacağı sonucuna vardık" diye belirtti.

LSE açıklamasında "Refinitiv'le birleşme teklifine sadık kaldığını ve bu süreçte gelişme kaydettiklerini" söyledi.

Thomson Reuters Refinitiv'in hisselerinin %45'ini elinde bulunduruyor.


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