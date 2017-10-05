Honda üretim kapasitesini azaltıyor

Honda, Japonya`daki üretim kapasitesini azaltacak.

Honda Motor, yurt içi pazardaki daralma ve elektrikli araçlar, diğer teknolojilere yönelme nedeniyle Japonya'daki araç üretim kapasitesini yüzde 24 civarında azaltacak. Şirket bu kapasite azaltımı çerçevesinde Sayama'daki fabrikasında üretimi 2022 yılında sonlandıracak. Sayama fabrikasının kapatılması Honda'nın Japonya'daki yıllık üretim kapasitesini 810 bin civarına indirecek.

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Honda'nın hali hazırda Japonya'daki yıllık üretim kapasitesi 1,06 milyon adet seviyesinde.

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