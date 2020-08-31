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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

31.08.2020 - 10:57
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 4,76, yıllık bazda yüzde 13,65 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE temmuzda bir önceki aya göre yüzde 4,76, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,65 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,07 artış kaydetti.

Endeks, yıllık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 18,97, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 14,21, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,64, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 10,91, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 15,26 artış gösterirken gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,42 azaldı.

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Bir önceki aya göre endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,15, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 11,76, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,49, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 13,41, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,38, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 10,46 arttı.

Yıllık bazda incelendiğinde H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 15,42, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 2,55 azalış kaydetti.

Buna karşılık, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 26,78, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 26,03, posta ve kurye hizmetleri yüzde 24,32 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık H-ÜFE verilerine bakıldığında programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 16,53, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 5,70, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 2,70 azaldı.

Buna karşılık, konaklama hizmetleri yüzde 35,44, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler 24,39, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13,41 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


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