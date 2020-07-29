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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

29.07.2020 - 11:27
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 2,22, yıllık bazda yüzde 9,77 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,22, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,96, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,4 artış kaydetti.

Endeks, yıllık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 17,31, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 10,46, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,72, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 5,41, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,22 artış gösterirken, gayrimenkul hizmetlerinde ise yüzde 20,87 azaldı.

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Bir önceki aya göre bakıldığında ise endeks konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,36, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 3,71, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,61 yükselirken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 13,48, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,74, mesleki bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,37 geriledi.

Yıllık bazda incelendiğinde H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 20,87, konaklama hizmetlerinde yüzde 11,77 ve seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,29 azalış gerçekleşti. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 25,87, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 25,68, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 25,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık H-ÜFE verilerine bakıldığında ise programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 13,60, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 13,48, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetlerinde yüzde 3,31 azalış gerçekleşti. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 26,15, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 14,43, konaklama hizmetleri yüzde 14,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


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