"Hızla normale dönüş başlayacak"

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Ertem, Türkiye'nin, hızlı kur ve faiz artışlarıyla ivmelenen enflasyon konusunda seferberlik ilan ettiğini, bugünden itibaren alınan önlemlerle hızla normale dönüşün başlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı olarak görev yapan ve bugün Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olarak Resmi Gazete'de ataması yayımlanan Cemil Ertem, Milliyet gazetesindeki yazısında, "Türkiye, hızlı kur ve faiz artışlarıyla ivmelenen enflasyon konusunda bugünden itibaren, deyim yerindeyse, bir seferberlik ilan ediyor. Bugün açıklanan program bu anlamda her türlü desteği hak ediyor" dedi.

Son aylarda özellikle üretici fiyatları temelli ivmelenen enflasyon sorunu, Türkiye'nin yetmişli yıllarda yaşadığı enflasyondan farklı dinamikleri barındırdığına dikkat çeken Ertem, bu sürecin sistemin yapısal sorunlarını öne çıkartarak bu sorunları çözülmesi için fırsat da sunduğunu da söyledi.

Ertem, "Buradan hareketle, bugünden itibaren alınan önlemlerle burada hızla normale döneceğimize inanıyorum" dedi.

##$HABER_1449619$##

"Türkiye’de enflasyonla mücadelenin temel aksı teknoloji verimliğine bağlı yeni bir ekonomiyi inşa etmek olmalıdır" diyen Ertem, tekelci-verimsiz yapılarla mücadelenin enflasyonla mücadelenin özünde mutlaka olması gerektiğini de belirtti.

"Bu mücadele, serbest piyasanın işleyiş temeline küçük ve orta boy işletmeleri oturtmalıdır" diyen Ertem, "Bu ekonominin finansmanı da tekelci banka sistemi ağırlıklı olmamalı ve sermaye piyasalarının öne çıktığı yeni bir finansman ağını geliştirmelidir. Yani sağlıklı ikinci piyasası olan derinlikli finansman, üretim yönlü ekonominin olmazsa olmazı ve enflasyonun ilk ilacıdır" dedi.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Eylül ayında gıda fiyatları, ulaştırma başta olmak üzere TL'deki değer kaybının neredeyse tüm gruplarda genele yayılan artışları tetiklemesiyle yüzde 24.52 ile 15 yılın zirvesine yükselmişti.

Tüketici fiyatlarına yansımaları ve TL'deki değer kaybını daha erken yansıtması nedeniyle yakından takip edilen yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Eylül'de yüzde 10.88 artarken yıllık artış yüzde 32.13'ten sert yükselişle yüzde 46.15'e yükselmişti. Çekirdek enflasyon verilerinde de bozulma Eylül'de belirginleşti.

Enflasyonla baş etmenin temel çıkışının talebi hızla kısmak ve KOBİ'lerin finansmana ulaşımını pahalılaştırarak zorlaştırmak olmadığına vurgu yapman Ertem, "Bunu yapmak orta ve uzun vadede enflasyonu, durgunlukla birlikte yukarı taşır ki, bu, kalıcı bir enflasyon-durgunluk kısır döngüsü yani katılaşmış stagflasyon sürecidir" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede, geçmişteki gibi fiyatlara sınır-narh- ya da polisiye stok denetimleri gibi piyasa dışı önlemler artık geçerli olamaz, zaten geçmişte de yanlıştı. Ancak piyasa çerçevesinde rekabeti öne çıkaran, Rekabet Kurumu’nu daha da etkinleştiren, tekelci fiyatlamaları piyasa kuralları içinde geçersiz kılacak adımlar önemlidir. Şu unutulmalıdır; spekülatif fiyatlama -gıdadan, üst teknoloji mallara kadar- rekabetçi küçüklerin yapacağı bir şey değildir"

Açık bir piyasa ekonomisinde tekelci bir organizasyonun kriminal yapıya hatta "mafya"ya benzeten Ertem, "Bizim burada bu yapıları ortaya çıkaracak yeni bir rekabet yasasına ve bu yasayı tarımdan sanayiye kadar hakkıyla işletecek bir bağımsız-düzenleyici rekabet kurumuna ihtiyacımız vardır" dedi.