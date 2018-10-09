‹ Önceki Haber Pakistan'dan IMF kararı Pakistan'dan IMF kararı Sonraki Haber › Çeyrek altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira?

"Hızla normale dönüş başlayacak"

09.10.2018 - 09:44
"Hızla normale dönüş başlayacak"

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Ertem, Türkiye'nin, hızlı kur ve faiz artışlarıyla ivmelenen enflasyon konusunda seferberlik ilan ettiğini, bugünden itibaren alınan önlemlerle hızla normale dönüşün başlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı olarak görev yapan ve bugün Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olarak Resmi Gazete'de ataması yayımlanan Cemil Ertem, Milliyet gazetesindeki yazısında, "Türkiye, hızlı kur ve faiz artışlarıyla ivmelenen enflasyon konusunda bugünden itibaren, deyim yerindeyse, bir seferberlik ilan ediyor. Bugün açıklanan program bu anlamda her türlü desteği hak ediyor" dedi.

Son aylarda özellikle üretici fiyatları temelli ivmelenen enflasyon sorunu, Türkiye'nin yetmişli yıllarda yaşadığı enflasyondan farklı dinamikleri barındırdığına dikkat çeken Ertem, bu sürecin sistemin yapısal sorunlarını öne çıkartarak bu sorunları çözülmesi için fırsat da sunduğunu da söyledi.

Ertem, "Buradan hareketle, bugünden itibaren alınan önlemlerle burada hızla normale döneceğimize inanıyorum" dedi.

##$HABER_1449619$##

"Türkiye’de enflasyonla mücadelenin temel aksı teknoloji verimliğine bağlı yeni bir ekonomiyi inşa etmek olmalıdır" diyen Ertem, tekelci-verimsiz yapılarla mücadelenin enflasyonla mücadelenin özünde mutlaka olması gerektiğini de belirtti.

"Bu mücadele, serbest piyasanın işleyiş temeline küçük ve orta boy işletmeleri oturtmalıdır" diyen Ertem, "Bu ekonominin finansmanı da tekelci banka sistemi ağırlıklı olmamalı ve sermaye piyasalarının öne çıktığı yeni bir finansman ağını geliştirmelidir. Yani sağlıklı ikinci piyasası olan derinlikli finansman, üretim yönlü ekonominin olmazsa olmazı ve enflasyonun ilk ilacıdır" dedi.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Eylül ayında gıda fiyatları, ulaştırma başta olmak üzere TL'deki değer kaybının neredeyse tüm gruplarda genele yayılan artışları tetiklemesiyle yüzde 24.52 ile 15 yılın zirvesine yükselmişti.

Tüketici fiyatlarına yansımaları ve TL'deki değer kaybını daha erken yansıtması nedeniyle yakından takip edilen yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) Eylül'de yüzde 10.88 artarken yıllık artış yüzde 32.13'ten sert yükselişle yüzde 46.15'e yükselmişti. Çekirdek enflasyon verilerinde de bozulma Eylül'de belirginleşti.

Enflasyonla baş etmenin temel çıkışının talebi hızla kısmak ve KOBİ'lerin finansmana ulaşımını pahalılaştırarak zorlaştırmak olmadığına vurgu yapman Ertem, "Bunu yapmak orta ve uzun vadede enflasyonu, durgunlukla birlikte yukarı taşır ki, bu, kalıcı bir enflasyon-durgunluk kısır döngüsü yani katılaşmış stagflasyon sürecidir" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede, geçmişteki gibi fiyatlara sınır-narh- ya da polisiye stok denetimleri gibi piyasa dışı önlemler artık geçerli olamaz, zaten geçmişte de yanlıştı. Ancak piyasa çerçevesinde rekabeti öne çıkaran, Rekabet Kurumu’nu daha da etkinleştiren, tekelci fiyatlamaları piyasa kuralları içinde geçersiz kılacak adımlar önemlidir. Şu unutulmalıdır; spekülatif fiyatlama -gıdadan, üst teknoloji mallara kadar- rekabetçi küçüklerin yapacağı bir şey değildir"

Açık bir piyasa ekonomisinde tekelci bir organizasyonun kriminal yapıya hatta "mafya"ya benzeten Ertem, "Bizim burada bu yapıları ortaya çıkaracak yeni bir rekabet yasasına ve bu yasayı tarımdan sanayiye kadar hakkıyla işletecek bir bağımsız-düzenleyici rekabet kurumuna ihtiyacımız vardır" dedi.


‹ Önceki Haber Pakistan'dan IMF kararı Pakistan'dan IMF kararı Sonraki Haber › Çeyrek altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.732 Değişim: 0,67% Hacim : 8.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.537 09.10.2018 Yüksek 97.100
Açılış: 96.451
6,0975 Değişim: -0,21%
Düşük 6,0891 10.10.2018 Yüksek 6,1585
Açılış: 6,1103
7,0128 Değişim: -0,05%
Düşük 7,0009 10.10.2018 Yüksek 7,0165
Açılış: 7,016
233,62 Değişim: 0,05%
Düşük 233,23 10.10.2018 Yüksek 233,63
Açılış: 233,50
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.