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Hisse devri için başvuru yapıldı

26.12.2019 - 12:04 | Son Güncelleme :
Hisse devri için başvuru yapıldı | Ekonomi Haberleri

Yapı Kredi'nin Koç Finansal Hizmetlere ait hisselerinin devri için başvuruldu.

Yapı Kredi Bankası AŞ'nin yüzde 81,9'u Koç Finansal Hizmetler AŞ'ye ait hisselerinin, yüzde 31,92674'lük kısmının Uni Credit SpA'e ve yüzde 9,02323'lük kısmının Koç Holding AŞ'ye satılması ve Uni Credit SpA'e ait Koç Finansal Hizmetler AŞ hisselerinin tamamının Koç Holding AŞ ve holding ile ilişkili gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

Bazı devralma işlemleri için yapılan başvurular kurumun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'nin sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden payların İmbat Enerji AŞ tarafından Zorlu Enerji Elektrik Üretimi AŞ'den devralınması için başvuruda bulunuldu.

Yapı Kredi Bankası AŞ'nin yüzde 81,9'u Koç Finansal Hizmetler AŞ'ye ait hisselerinin, yüzde 31,92674'lük kısmının Uni Credit SpA'e ve yüzde 9,02323'lük kısmının Koç Holding AŞ'ye satılması ve Uni Credit SpA'e ait Koç Finansal Hizmetler AŞ hisselerinin tamamının Koç Holding AŞ ve holding ile ilişkili gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alınması için başvuru yapıldı.

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Brezilya'daki Hilton Morumbi Oteli'nin sahibi olan Hilton Do Brasil Ltda'nın öz sermayesini temsil eden hisselerinin tümünün, yatırımının tamamı HSI Re Special Account I LP tarafından gerçekleştirilen özel sermaye fonu HSI Special Account I Fundo de Investimento em Participaçöes-Multiestrategia tarafından satın alınması işlemi için başvuruldu.

Prime Overseas Holdings LLC ile Hayim Pinhas Kimyevi ve Maden Mamülleri İhracat ve İthalat Anonim Şirketi arasında çeşitli kimyasalların satışına ilişkin bir ortak girişim kurulması için müracaat edildi.

Chevron Khazar Limited'in tüm hisselerinin ve tek kontrolünün MOL Crossroads B V tarafından devralınmasına ilişkin olarak başvuruda bulunuldu.

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