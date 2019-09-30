Hisarcıklıoğlu: YEP'te gerçekçi tedbirler ortaya konulmuş | Ekonomi Haberleri

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yeni Ekonomi Programı'nda sorunlar doğru tespit ve teşhis edilerek, gerçekçi tedbirler ortaya konulmuş" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından ilan edilen YEP'e ilişkin değerlendirmede bulundu. Programda, ekonomideki hassasiyetlerin dikkate alındığını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak bir yol haritasının ve yeni bir ekonomik modelin hazırlandığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, yeniden yüksek büyümenin hedeflenmesinin özel sektöre heyecan ve moral verdiğini vurgulayarak, "Planlanan adımların ekonomide bir sıçrama tahtası işlevi göreceğini, böylece güçlü ve istikrarlı büyüme sürecine geçiş sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Hisarcıklıoğlu, programla reel sektörü, KOBİ'leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Programın, geleceği daha net görmelerini ve ekonomik aktiviteye ivme sağlayacağına inandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "YEP'te sorunlar doğru tespit ve teşhis edilerek, gerçekçi tedbirler ortaya konulmuş. Bizler de Türk iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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