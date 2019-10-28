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Hırdavat sektöründe ihracat hedefi 8,5 milyar dolar

28.10.2019 - 17:34
Hırdavat sektöründe ihracat hedefi 8,5 milyar dolar | Ekonomi Haberleri

Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Tecdelioğlu, "2018'de 7,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ise sektör olarak 8,5 milyar doları aşacağız. Cari açığa son derece önemli bir katkı sağlıyoruz" dedi.

Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, hırdavat sektörünün geçen yıl 7,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu yıl ise sektör olarak 8,5 milyar doları aşacağız. Cari açığa son derece önemli bir katkı sağlıyoruz." dedi.

Hırdavat sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen HISİAD'ın olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dernek üyeleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Tecdelioğlu, dernek olarak sektörün tüm paydaşlarının sorunlarını, çözüm önerilerini bürokrasiye taşımayı ve ülke ihracatını en üst seviyelere taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

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Tecdelioğlu, "Türkiye genelinde 14 bin firmanın faaliyet gösterdiği hırdavat sektörü olarak 650 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 2018'de 7,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ise sektör olarak 8,5 milyar doları aşacağız. Cari açığa son derece önemli bir katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Sektörün, kilogram başına düşen ihracat değerinin Türkiye ortalamasının 4 katı olduğunu aktaran Tecdelioğlu, şunları kaydetti: "Kilogram başına düşen ihracat birim fiyatımız 5,37 dolar. Türkiye ortalaması olan 1,38 doların yaklaşık 4 katıyız. Hırdavat sektörü olarak birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülke arasında Almanya, Irak, Fransa, Romanya, ABD, İngiltere, İsrail, Hollanda, İtalya ve Mısır yer alıyor. Önümüzde gidecek çok yolumuz var. Türk hırdavat sektörü dünya pazarında 23. sırada bulunuyor. Hedefimiz, kısa süre içerisinde ilk 10'a girmek."

"MUTLAKA KAYIT DIŞI İTHALATINI SIFIRLAMAK ZORUNDAYIZ"
İTO Başkanı Şekib Avdagiç de derneğin, hırdavat sektörünü çok güçlü bir şemsiye altında topladığını ve bir araya getirdiğini belirterek, İTO olarak sektörlerin bir arada olmasını önemsediklerini söyledi. Hırdavat sektörünün İTO dışında hiçbir odada komitesinin olmadığını aktaran Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası'ndan başlayarak diğer odalarda da hırdavat sektörü komitelerinin kurulması gerektiğini vurguladı.

Avdagiç, "En fazla kayıt dışı, kalitesiz, el altından ürünlerin geldiği sektörlerin başında hırdavat sektörü bulunuyor. Mutlaka kayıt dışı ithalatını sıfırlamak zorundayız. Bu derneğin en önemli misyonu kayıt dışını önlemek olmalı." dedi. 


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