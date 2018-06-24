Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de tatil yapan yabancı turistler, "Hiç düşünmeden Türkiye'ye tatile gelin" çağrısı yaptı.

Tatillerini Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de geçiren yabancı turistler, Türkiye'nin doğası, denizi ve insanlarıyla harika bir ülke olduğunu belirterek "Hiç düşünmeden Türkiye'ye tatile gelin" çağrısında bulundu.

Doğası, kültürel zenginliği ile dünyaca ünlü 1606 metre uzunluğundaki Altınkum Plajı ile dikkati çeken Didim, her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Didim'i ziyaret edenler, Milet Antik Kenti ile tarihi Apollon Tapınağı'nı görmeden Türkiye'den ayrılmıyor.

AA'nın haberine göre; İngiltere'den gelen turistlerin burada ev satın alıp yaşamasından dolayı halk arasında "Küçük İngiltere" olarak anılan Didim'e yaz sezonunda günübirlik ziyaretlerle yaklaşık 500 bin kişi geliyor.

Her şey dahil veya butik otellerde kalan yabancı turistler, ilçenin doğası, denizi ve Türk insanının sevecenliğinden dolayı tatillerini büyük bir keyif içinde geçiriyor.

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"CENNETTEN BİR KÖŞE"

İngiltere'den Didim'e gelen Liam Connor, Türkiye'yi çok sevdiğini ve burada olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi. Özellikle tekne turlarını çok sevdiğini aktaran Connor, "Ege'de atmosfer çok güzel, insanlar çok güzel. Keyifli bir ortam mevcut. Türkler arkadaş canlısı. Muhakkak Türkiye'ye gelip güzellikleri görsünler. Otellerdeki hizmetler çok harika." dedi.

Bulgar Teodora Grozdanova ise Türkiye'nin havası, insanı ve yemeklerinin çok güzel olduğunu vurguladı. Daha önce Kuşadası ve Bodrum'a gittiğini aktaran Grozdanova, "Türkiye'yi çok seviyorum. Gerçekten harika yerler. Burası adeta cennetten bir köşe. Hiç düşünmeden Türkiye'ye tatile gelebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ABD'li Trudie White de "Türkiye'ye ilk kez geldim ve çok sevdim. Daha önce Kıbrıs'a gitmiştim, Türkiye’yi de çok merak etmiştim. İyi ki gelmişim ve buradayım. Türkiye harika bir ülke. Muhteşem bir doğa, harika insanlar. Kesinlikle buraya tekrar geleceğim." diye konuştu.

"TATİLİN KEYFİNİ TÜRKİYE'DE ÇIKARIN"

İngiliz Stephen Cross ise 7 yıldır Türkiye'ye tatile geldiğini belirtti. Türkiye'nin tatil için çok ideal bir ülke olduğuna işaret eden Cross, "Sakın burayla ilgili olumsuz bir şey düşünmeyin. Dünyanın her yerinde benzer durumlar olabilir. Tatilin keyfini Türkiye'de çıkarın." değerlendirmesini yaptı.

"TURİSTLER GERÇEĞİ GÖRÜYOR"

Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz de Türk insanının özellikle yabancı turistlere karşı çok hassas ve ince olduğunu dile getirdi. Turizmde 2019-2020 yıllarında ciddi bir patlama beklediklerini vurgulayan Cengiz, şunları kaydetti:

"Avrupa medyası Türkiye üzerinde ne kadar olumsuz algı yaratsa da buraya gelen turistler gerçeği görüyor. Turizme sadece insanların gezip görmek amacıyla geldiği yer olarak bakmamak gerekiyor. Şu anda gerçek manada bir rekabet ortamı var. Özellikle Akdeniz çanağında bizim dışımızdaki ülkeler daha çok turist çekmek ve bu pastadan daha fazla pay almak için rekabet ediyorlar. Türkiye'ye gelen turist ise gerçeği görüyor."