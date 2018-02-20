‹ Önceki Haber Bükreş Belediyesi’nin otobüs ihalesini Otokar kazandı Bükreş Belediyesi’nin otobüs ihalesini Otokar kazandı Sonraki Haber › Küresel turist sayısı 1,3 milyar kişiye ulaştı Küresel turist sayısı 1,3 milyar kişiye ulaştı

Herkesten daha fazla vergi ödedim ama...

20.02.2018 - 13:31

Gates, "Herkesten daha fazla vergi ödedim, 10 milyar dolardan fazla vergi ödedim, ama hükümet benim pozisyonumdaki kişilerden çok daha fazla vergi ödemesini talep etmeli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1.5 trilyon dolarlık vergi indirimi yasasını eleştirenler arasına katılan hayırsever teknoloji devi Bill Gates, ''Herkesten daha fazla vergi ödedim, 10 milyar dolardan fazla vergi ödedim, ama hükümet benim pozisyonumdaki kişilerden çok daha fazla vergi ödemesini talep etmeli'' dedi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayı sonunda imzaladığı 1.5 trilyon dolarlık vergi indirimleriyle ilgili yasa zenginlere ve şirketlere yarar sağlayacağı gerekçesiyle Demokrat Partililerin tepkisini çekerken bir itiraz da Bill Gates'den geldi.

CNN'e konuşan Microsoft'un kurucusu, teknoloji devi Bill Gates, bunun, orta sınıf ailelerle çalışan kesimlerin değil, en zenginlerin yararına, ilerici değil gerici bir vergi yasası olduğunu söyledi.

##$HABER_1444135$##

DÜNYANIN EN ZENGİN İKİNCİ KİŞİSİ

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'dan sonra dünyanın en zengin ikinci kişisi olan ve 92 milyar dolarlık bir servete hükmeden Gates, ''Herkesten daha fazla vergi ödedim, 10 milyar dolardan fazla vergi ödedim, ama hükümet benim pozisyonumdaki kişilerden çok daha fazla, önemli ölçüde daha fazla vergi ödemesini talep etmeli'' dedi.

İnsanların sosyal güvenlik ağının güçlenmesini ve en yüksek vergiyi gelir diliminin en tepesindekilerin ödemesini isterken tam tersine, orta sınıf ve yoksulların alması gereken sosyal yardımların kesilmesiyle sistemin zenginlerin menfaatlerine göre şekillendiğini anlatan Gates, ABD'de eşitsizlik uçurumunun büyümesiyle ilgili soru üzerine ''Tüm gelişmiş demokrasiler bu konu üzerinde düşünmeli'' diyerek şöyle devam etti:

"HAYAL KIRIKLIĞI DUYMALIYIZ"

''Nüfusun 6'da 1'inin içinde yaşadığı koşullar bizim için çok hayal kırıcı olmalı ve hükümet de 'biz bu insanlar için niye daha iyi iş çıkaramıyoruz' diye düşünmeli.''

Kişisel servetinin 40 milyar dolarını hayır işleri için bağışlamış olan Gates'in eşiyle birlikte 2000'de kurduğu ABD'deki en büyük özel vakıf, sağlık hizmetlerinin düzeltilmesi, eğitim fırsatlarının artırılması ve yoksullukla mücadele için çalışıyor


Etiketler

  • Bill Gates
  • Donald Trump
‹ Önceki Haber Bükreş Belediyesi’nin otobüs ihalesini Otokar kazandı Bükreş Belediyesi’nin otobüs ihalesini Otokar kazandı Sonraki Haber › Küresel turist sayısı 1,3 milyar kişiye ulaştı Küresel turist sayısı 1,3 milyar kişiye ulaştı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
113.433 Değişim: -2,11% Hacim : 6.203 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 113.268 20.02.2018 Yüksek 116.927
Açılış: 116.287
3,8048 Değişim: 1,24%
Düşük 3,7552 20.02.2018 Yüksek 3,8062
Açılış: 3,75815
4,7003 Değişim: 0,77%
Düşük 4,6544 20.02.2018 Yüksek 4,7022
Açılış: 4,66455
164,00 Değişim: 0,82%
Düşük 162,06 20.02.2018 Yüksek 164,02
Açılış: 162,67
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.