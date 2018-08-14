"Herkesin parası ve mevduatı emniyette"

DenizBank Genel Müdürü Ateş, "Herkesin parası ve mevduatı tüm bankacılık sisteminde ve emniyette" açıklamasında bulundu. Denizbank Genel Müdürü Ateş açıklamasının devamında "BDDK'sı SPK'sı, Hazine'si ve Merkez Bankası doğru kararları doğru zamanda aldı" dedi.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Anadolu Ajansı Finans Masası'nın sorularını yanıtladı. Ateş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*DenizBank'ta dünya kadar dövizin TL'ye döndüğü haberini alıyoruz.

*Bu spekülasyonlara meydan veren tarafta biz olmayalım. Alan-satan tarafta zarar olmasın.

*Ekonomik birimler ve bankacılık sektörü birbirine kenetlendi.

*Yüzde 3'ler 4'ler seviyesindeki bir büyüme bizi rahatlatır.

SPEKÜLASYONLARA MEYDAN VERİLMEMELİ

*Mevduata el koymak ne demek? Böyle spekülasyonlara meydan verilmemeli.

*Türkiyemiz ve insanımız bırakın bu spekülatif hareketleri, çok ağır krizleri bile atlatacak dayanışma ruhuna sahip.

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