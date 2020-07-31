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Her 10 araca 1 şarj noktası

31.07.2020 - 10:08 | Son Güncelleme :
Her 10 araca 1 şarj noktası | Ekonomi Haberleri

Başta yerli otomobil olmak üzere elektrikli otomobillerin şarj altyapısına yönelik çalışmalar başladı. 2030 yılında 1 milyon ila 2.5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Her 10 araca 1 şarj noktası olacak şekilde planlama yapıyoruz. Böylece yaklaşık 250 bin adet kamuya açık şarj noktası oluşturacağız” dedi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, temmuz ayı itibariyle sendikalı işçi sayısını 1 milyon 946 bin olarak açıklarken, en çok sendikalı işçiye sahip sektör ise ‘genel işler sektörü’ oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, başta yerli otomobil olmak üzere elektrikli otomobillerin şarj altyapısına yönelik çalışmalara başladı. Her 10 araca bir şarj noktası olacak şekilde şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik hazırlık yapılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda bir araya gelen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, kurulacak şarj istasyonlarının yol haritasını ele aldı.

250 BİN ŞARJ NOKTASI

Şarj istasyonlarının kurulumunda teknik ve idari hususların konuşulduğu toplantıda, mevzuat düzenlemeleri, fiyatlandırma ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Bakan Dönmez, “2030 yılına geldiğimizde 1 milyon ila 2.5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz. Her 10 araca 1 şarj noktası olacak şekilde şarj noktası planlaması yapıyoruz. Böylece yaklaşık 250 bin adet kamuya açık şarj noktası oluşturacağız” dedi. Dönmez, şarj alt yapısının Türkiye’nin Otomobili piyasaya çıkmadan önce hazırlanması için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

DÖNÜŞÜME HAZIRLANIYORUZ

Enerji Bakanı Dönmez, Türkiye’nin enerjisini otomobiliyle buluşturacaklarını ifade ederek, “Dünyada dijitalleşmenin artmasıyla elektriğin önemi daha da artıyor. Akıllı sistemler, yapay zekâ ve depolama gibi teknolojilerle enerjide ciddi bir değişim yaşıyoruz. Günümüzün oyuncuları artık Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) örneğinde de olduğu gibi cansız nesneler ve yapay zekâ yazılımları da olabiliyor” dedi. Enerjideki dönüşüme hem yakıt temelli hem de teknoloji temelli attıkları adımlarla hazırlandıklarını kaydeden Dönmez, “Enerji portföyümüzde yerli ve yenilenebilir enerjinin payını artırarak hem Türkiye’nin enerjisini yeniliyor hem de konjonktürel gelişmelere karşı daha dirençli bir altyapı oluşturuyoruz. Öte yandan dijitalleşmenin artmasıyla birlikte her türlü gelişmeyi enerji teknolojilerine aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.


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