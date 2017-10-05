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Hepsiburada'dan dev operasyon merkezi

05.10.2017 - 09:59

210 bin çeşit ürünle ayda 65 milyon ziyaret alan ve 21 milyon müşteriye hizmet veren Türkiye’nin en büyük elektronik ticaret platformu Hepsiburada, Gebze’de 100 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği operasyon merkezinin kapılarını ilk kez açtı.

Şirket, operasyon merkeziyle siparişlerin depodan çıkış ve müşterilere ulaşma hızını en üst seviyeye ulaştırarak müşteri memnuniyetini güçlendirdi. Temel hedeflerinin müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatmak olduğunu belirten Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, “Bunun için doğru ürün, doğru zamanda, hasarsız ve müşteri taahhüt ettiği zamanda teslim edilmelidir. Hepsiburada olarak, dijital müşteri deneyimini olabildiğince üst düzeye çıkarmak için oldukça yoğun çalışıyoruz” dedi. 

Hızın, Hepsiburada için her zaman öncelikli bir nokta olduğunu vurgulayan Timirci, şunları söyledi: “Hepsiburada Operasyon Merkezi sayesinde sipariş edilen bir ürün merkezden bir saat içinde çıkıyor. İstanbul’da Hepsiexpress ile sipariş veren bir müşteriye ürününü 3 saatte teslim ediyoruz. Örneğin, sabah 09.00’a kadar siparişini veren bir müşterimizin ürünü 12.00’de adresinde oluyor.” 

Hepsiburada’nın müşteri deneyimini olabildiğince kusursuz hale getirmek için teknolojiye aralıksız yatırım yaptıklarını söyleyen Timirci, özellikle konveyör ve sorter sistemlerine değinerek, “Üzerlerine barkod yapıştırılan ürünler, kargo şirketlerine iletilmek için bantlara yerleştiriliyor. Saniyeler içinde tamamlanan bu yolculuk sırasında 16 kamera tarafından barkodlar okunuyor ve otomatik olarak doğru bölgeye ve kargo şirketinin tarafına yönlendiriliyor” dedi. 

Ayrıca Timirci, “Bu yıl içinde de otomatik paketleme hattını devreye alarak ürüne özel otomatik paketleme yapmaya başlayacağız” dedi. Hepsiburada Operasyon Merkezi’nde 650 çalışanlarının olduğunu belirten Timirci, hedeflerinin yıl sonuna kadar 750 kişiye ulaşmak olduğunu ve istihdama önemli bir katkı yaptıklarının altını çizdi.

AYDA 10 MİLYON ADET SEVK KAPASİTESİ

GEBZE’de iki kat üzerinde 100 bin metrekare depolama alanıyla Türkiye’de e-ticaretin en büyük operasyon merkezi olan Hepsiburada Operasyon Merkezi’nde, büyük çoğunluğu temel tüketim ürünlerinden oluşan, 30 kategoride, 210 bin ürün ve 1.6 milyon adet ürün varyasyonu stokta yer alıyor. Dijital dünyadaki müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillenen Hepsiburada Operasyon Merkezi, aylık 10 milyon adet ürün sevketme kapasitesi ile 7 gün 24 saat aktif olarak hizmet veriyor.


Etiketler

  • alışveriş
  • müşteri
  • Hepsiburada
  • sipariş
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