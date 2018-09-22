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Henkel Kimya'ya 'rekabeti' ihlal cezası

22.09.2018 - 12:54
Henkel Kimya'ya 'rekabeti' ihlal cezası

Rekabet Kurumu, Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kurum sitesinden yapılan açıklamaya göre Henkel Kimya'ya 6 milyon 944 bin lira idari para cezası verildi.

Rekabet Kurumu sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi: "Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ürünlerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı."

Açıklamanın devamında yer alan açıklamaya göre şirkete, 'Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar' nedeni ile şirkete 6 milyon 944 bin lira idari para cezası verildi.

Şirketin, karara, 60 gün içinde, Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde itirazda bulunma hakkı var.

Öte yandan, Kurum sitesinde yer alan bilgiye göre, kombi üreticisi  Baymak Makina San. ve Tic. AŞ hakkında da soruşturma başlatıldı.


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