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Hektaş tarım sektörünün Ar-Ge merkezini kuruyor

08.11.2017 - 11:10

OYAK şirketlerinden Hektaş, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye’nin ilk geniş kapsamlı Ar-Ge merkezini kurmak için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onay aldı. Hektaş, Ar-Ge merkezinde bitki koruma, bitki besleme, tohum ıslahı, hayvan sağlığı konularında araştırmalar yaparak, Türkiye tarım ve hayvancılığına değer katacak ürün ve yöntemler geliştirmeyi hedefliyor.

Tarım sektöründe 61 yıllık tecrübesiyle öne çıkan Hektaş’ın Gebze Organize Sanayi Bölgesi içinde bitki koruma ve bitki besleme, tohum ıslahı, hayvan sağlığı ve IoT (Nesnelerin İnterneti) alanlarında projeler üreteceği Ar-Ge merkezi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptığı başvuru kabul edildi.

Hâlihazırda devam eden Ar-Ge faaliyetlerinin 2018 yılının ikinci yarısından itibaren 1200 metrekare alan üzerine kurulu yeni Ar-Ge merkezinde yürütülmesi planlanıyor. Tarım ve hayvancılık alanında uzman 25 kişilik Ar-Ge personelinin görev alacağı merkezde mevcut ürünler geliştirilirken, yeni formulasyonlar üzerinde de çalışılacak.

Hektaş, yeni Ar-Ge merkezi ile tarım alanında üniversite-sanayi işbirliğini etkinleştirmeyi, tarım sektöründe ortak sinerji oluşturmayı, standart yükseltici teknikler kullanmayı, yeni ürün ve üretim metotları geliştirmeyi, rekabet gücünü artırmayı, nitelikli işgücü istihdamını sağlamayı, IoT uygulamaları geliştirmeyi ve dışa bağımlılığı en aza indirecek faaliyetlerde bulunmayı hedefliyor.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Türkiye tarımında dışa bağımlılığı en aza indirmek amacıyla, yerli ve milli tarımın gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. OYAK şirketlerinde yakaladığımız gelişim ivmesi Hektaş’ta da memnuniyet verici bir şekilde ilerliyor.

Ar-Ge merkezimizde, Türkiye topraklarının daha verimli hale gelmesi için teknolojiyi tarıma entegre ederek tohum ve gübre alanında yaptığımız çalışmaları uygulama imkanına kavuşacağız. Ülkemizin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla başlattığımız bu çalışmaların Türkiye tarımına olumlu katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

“TARIM SEKTÖRÜNDE GÜÇ, BİLGİYİ KONTROL EDENLERİN ELİNE GEÇTİ”

Ar-Ge çalışmalarını şirketin odak noktası olarak gördüklerini belirten Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, “Eski ekonomi düzeninde tarımda güç, finansman sahiplerinin elindeydi. Fakat bugün güç, bilgiyi kontrol edenlerin eline geçti.

Uluslararası kuruluşların yaptığı araştırmalar, Türkiye’de 1 hektar alandan elde edilen ürün miktarının çok düşük olduğunu gösteriyor. Örneğin Hollanda 1 hektar alanda 9.2 ton buğday üretirken, bizde bu rakam 2.4 ton. Hayvancılıkta da benzer pozisyondayız; 5.5 milyon ineğimiz var ve 16.9 milyon ton süt üretiyoruz. Fakat Almanya’ya baktığımızda 4.3 milyon inekle 32.7 milyon ton süt üretiliyor.

Bu verim farkını ortadan kaldıracak en önemli şey bilim ve aklı tarım sektörüne katmak. Havza bazlı üretim planlamasının yanı sıra her bölgenin ihtiyacına göre çalışmak, toprak yapısına göre tarım yapmak gerekiyor.

Daha etkin ve daha verimli olabilmek için Ar-Ge merkezi ile ürün kalitesini ve rekolteyi artırmayı, milli tarıma katkı sağlamayı hedefliyoruz. Merkezimizin kurumumuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Etiketler

  • Ar-Ge
  • Tarım sektörü
  • Hektaş
  • bitki
  • tohum
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