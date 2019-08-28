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HDI Sigorta şimdi de ERGO Sigorta'yı satın aldı

28.08.2019 - 13:10
HDI Sigorta şimdi de ERGO Sigorta'yı satın aldı | Ekonomi Haberleri

Almanya kökenli HDI Sigorta'nın ERGO Sigorta'yı satın alma süreci ile ilgili onay geldi.

Almanya kökenli HDI Sigorta'nın ERGO Sigorta'yı satın alma süreci ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nden beklenen onay geldi. HDI Grup, 2018 yılı başında da Liberty Sigorta'yı devralmış ve iki şirketin birleşmesi beş ay içinde tamamlanmıştı.

HDI Sigorta’dan yapılan açıklamada, "ERGO'nun da bünyesine katılması sonrasında HDI Sigorta Türkiye'deki hayat dışı sigorta şirketleri sıralamasında 2018 Aralık sonu verilerine göre 11inci basamaktan 7nci basamağa yükseldi" denildi.

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HDI Sigorta Türkiye Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, son satın almanın, Grubun Türkiyeye verdiği önemin ve bağlılığın en önemli kanıtı olduğunu, böylelikle HDI Sigorta olarak çok önemli bir hedefi gerçekleştirmiş olduklarının altını çizdi ve ekledi:

"HDI Sigorta olarak Türkiyedeki varlığımızı, Ergo Sigortanın hayat dışı sigortaları alanındaki birikimleriyle ve yaklaşık 1,500 acenteden oluşan deneyimli ağıyla daha da güçlendirmiş oluyoruz. Acentelerimizin ve müşterilerimizin halen var olandan çok daha iyi bir hizmet düzeyine sahip olacakları yeni bir döneme girdiklerini, son derece güvenle söyleyebilirim. HDI Sigorta olarak Türkiye Sigorta Pazarına yönelik stratejimiz geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edecek. Diğer deyişle HDI Sigorta acente odaklı bir sigorta şirketi olmaya devam edecek ve iş ortaklarıyla müşterilerine en iyi hizmetleri sağlama hedefinden asla taviz vermeyecek."

Hancıoğlu, ERGO Sigortadan gelen yeni çalışma arkadaşlarını, acentelerini ve iş ortaklarını HDI Sigortada görmekten büyük mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi.


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