Hazineden tahvil ihracı için 3 kuruluşa yetki | Ekonomi Haberleri

Hazineden tahvil ihracı için 3 kuruluşa yetki
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı için yetki verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verdi. Bakanlıktan yapılan duyuruda, söz konusu tahvil ihracı için 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde BNP Paribas, Citigroup ve HSBC'ye yetki verildiği belirtildi.
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