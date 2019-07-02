Hazineden tahvil ihracı için 3 kuruluşa yetki | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı için yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verdi. Bakanlıktan yapılan duyuruda, söz konusu tahvil ihracı için 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde BNP Paribas, Citigroup ve HSBC'ye yetki verildiği belirtildi.

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