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Hazineden kira sertifikası ihracı

20.08.2019 - 17:14
Hazineden kira sertifikası ihracı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 846 milyon 500 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, bugün 846 milyon 500 bin lira tutarında, 21 Ağustos 2019 valörlü ve 18 Ağustos 2021 itfa tarihli kira sertifikası ihracı yapıldı. Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletileceği belirtildi.

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