Hazine'den ek hazine bonosu ihalesi

Hazine, bugün yapacağı tahvil ihalesine ek olarak, ihraç edilecek senetlerin çeşitlendirilmesi ve piyasaların desteklenmesi amacıyla Hazine bonosu ihalesi yapma kararı aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ihraç edilecek senetlerin çeşitlendirilmesi ve piyasaların desteklenmesi amacıyla bugün 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesiyle birlikte 91 gün vadeli kuponsuz Hazine bonosu ihalesi yapılmasına karar verildiği bildirildi.

91 gün vadeli, kuponsuz Hazine bonosunun ilk ihracı da yapılacak.

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