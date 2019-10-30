Hazine'den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bakanlıkça bugün doğrudan satış yöntemiyle 1 Kasım 2019 valörlü, 30 Ekim 2020 itfa tarihli olarak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

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Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 7,368 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 3,020 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

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