Hazine tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın düzenlenecek ihaleyle 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 11,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
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