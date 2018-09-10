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Hazine tahvil ihalesi düzenleyecek

10.09.2018 - 12:50
Hazine tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın düzenlenecek ihaleyle 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 11,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. 


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