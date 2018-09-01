Hazine iç borçlanma stratejisini açıkladı

Hazine, eylül-kasım döneminde toplam 32,8 milyar TL iç borç servisine karşılık, 34,6 milyar TL'lik iç borçlanma yapmayı planlıyor.

Hazine, eylül-kasım dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam 32,8 milyar TL iç borç servisine karşılık, 34,6 milyar TL'lik iç borçlanma yapmayı planlıyor.

Hazine'nin İç Borçlanma Stratejisi'ne göre, eylül ayında toplam 7,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 8,7 milyar TL’lik iç borçlanma, ekim ayında toplam 3,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL’lik iç borçlanma, Kasım ayında ise toplam 21,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanıyor.

İHALE TAKVİMİ

Hazine önümüzdeki 3 aylık geçici ihale takvimini de açıklandı.

11 Eylül Salı günü 2 yıl (700 Günlük), 12 Ağustos 2020 itfalı sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek. İhalenin valörü 12 Eylül 2018 olarak belirlendi.

Hazine, 18 Eylül Salı günü 12 ay (364 Gün) vadeli kuponsuz tahvil ihalesini ilk kez ihraç edecek. Tahvilin valörü 19 Eylül 2018, itfası 18 Eylül 2019 olacak.

25 Eylül'de 5 yıl (1.869 Gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden satışı gerçekleştirilecek. TÜFE'ye endeksli tahvilin itası 8 Kasım 2028 tarihinde olacak. İhalenin valörü 26 Eylül 2018 olarak belirllendi.

Hazine aynı gün 23 Eylül 2020 itfalı, 2 yıl (728 Gün) vadeli kira sertifikasını doğrudan satacak.