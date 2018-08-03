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Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek

03.08.2018 - 16:59
Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek

Hazine tarafından gelecek hafta 3 ihale yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Ağustos'ta bir, 7 Ağustos'ta iki ihale düzenlenecek. İlk ihalede 10 ay (308 gün) vadeli Hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

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İkinci ihalede 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Üçüncü ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.


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