Hazine gelecek hafta 2 ihale düzenleyecek | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, gelecek hafta 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Kasım Salı günü düzenlenecek ilk ihalede 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

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Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

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