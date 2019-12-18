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Hazine, Euro cinsi Devlet İç Borçlanma Senedi ihracı gerçekleştirecek

18.12.2019 - 08:37
Hazine, Euro cinsi Devlet İç Borçlanma Senedi ihracı gerçekleştirecek | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 20 Aralık 2019 valör tarihli Euro cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Euro cinsi Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek olup taleplerin "talep formu" doldurularak 18 Aralık saat 14.00'e kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekecek.

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Euro cinsi DİBS almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları bilgisi 18 Aralık Çarşamba günü İHS (Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından iletilecek. Bankaların ihraç karşılığında valör günü yatırması gereken tutarların, en geç 20 Aralık saat 13.30'a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılması gerekiyor.


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