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Hazine 900 milyon lira borçlandı

16.01.2018 - 15:21

​Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle toplam 900,2 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ihalede 12 ay (364 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede ortalama basit ve bileşik faiz yüzde 13,53 oldu.

Nominal teklifin 727,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 109,2 milyon lira, net satış 96,2 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 600 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 408 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 204 milyon liralık satış yapıldı.

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Hazine, böylece piyasaya toplam 900,2 milyon lira borçlandı.


Etiketler

  • Hazine Müsteşarlığı
  • Nominal teklif
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