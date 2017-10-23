Hazine 8,2 milyar lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği 3 tahvil ihalesinde toplam 8 milyar 191,3 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihaleyle 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede ortalama basit ve bileşik faiz yüzde 12,4 oldu. Nominal teklifin 247 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 88 milyon lira, net satış 78,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 658 milyon lira teklif alındı ve 493,5 milyon lira satış yapıldı. İkinci ihalede 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,35 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleşti.

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İhalede ortalama basit faiz yüzde 11,58, bileşik faiz yüzde 11,92 oldu. İhalede 2 milyar 948 milyon liralık teklif gelirken, 2 milyar 37 milyon liralık nominal satış, 2 milyar 8,9 milyon liralık net satış gerçekleştirildi.

Kamudan gelen 675 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 2 milyar 241 milyon liralık teklifin ise 1 milyar 568,7 milyon liralık bölümü karşılandı. Üçüncü ihalede ise 10 yıl (3542 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,45 kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede reel basit faiz yüzde 2,88 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 625 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 315 milyon lira, net satış 319,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 150 milyon lira teklif alındı ve 2 milyar 47,5 milyon lira satış yapıldı. Hazine, böylece piyasaya toplam 8 milyar 191,3 milyon lira borçlandı.

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