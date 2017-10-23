‹ Önceki Haber Toyota üretime yeniden başladı Toyota üretime yeniden başladı Sonraki Haber › Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Hazine 8,2 milyar lira borçlandı

23.10.2017 - 17:01

Hazine, bugün düzenlediği 3 tahvil ihalesinde toplam 8 milyar 191,3 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihaleyle 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede ortalama basit ve bileşik faiz yüzde 12,4 oldu. Nominal teklifin 247 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 88 milyon lira, net satış 78,3 milyon lira olarak gerçekleşti. 

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 658 milyon lira teklif alındı ve 493,5 milyon lira satış yapıldı.  İkinci ihalede 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,35 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleşti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

İhalede ortalama basit faiz yüzde 11,58, bileşik faiz yüzde 11,92 oldu. İhalede 2 milyar 948 milyon liralık teklif gelirken, 2 milyar 37 milyon liralık nominal satış, 2 milyar 8,9 milyon liralık net satış gerçekleştirildi. 

Kamudan gelen 675 milyon liralık teklifin tamamı, piyasa yapıcılardan gelen 2 milyar 241 milyon liralık teklifin ise 1 milyar 568,7 milyon liralık bölümü karşılandı. Üçüncü ihalede ise 10 yıl (3542 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,45 kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede reel basit faiz yüzde 2,88 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 625 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 315 milyon lira, net satış 319,4 milyon lira olarak gerçekleşti. 

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 150 milyon lira teklif alındı ve 2 milyar 47,5 milyon lira  satış yapıldı. Hazine, böylece piyasaya toplam 8 milyar 191,3 milyon lira borçlandı. 


Etiketler

  • Hazine Müsteşarlığı
  • devlet tahvili
  • Nominal teklif
‹ Önceki Haber Toyota üretime yeniden başladı Toyota üretime yeniden başladı Sonraki Haber › Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.303 Değişim: -1,09% Hacim : 5.349 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 107.303 23.10.2017 Yüksek 108.167
Açılış: 108.167
3,7159 Değişim: 1,21%
Düşük 3,6842 23.10.2017 Yüksek 3,7174
Açılış: 3,6842
4,3668 Değişim: 0,89%
Düşük 4,3330 23.10.2017 Yüksek 4,3699
Açılış: 4,333
152,30 Değişim: 0,77%
Düşük 151,03 23.10.2017 Yüksek 152,91
Açılış: 151,14
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.