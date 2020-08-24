‹ Önceki Haber Avrupa Birliği'nden 81 milyar Euro destek hazırlığı Avrupa Birliği'nden 81 milyar Euro destek hazırlığı Sonraki Haber › Finansal Hizmetler Güven Endeksi arttı Finansal Hizmetler Güven Endeksi arttı

Hazine 6 milyar lira borçlandı

24.08.2020 - 15:47
Hazine 6 milyar lira borçlandı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde 6 milyar 28,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 13,61, bileşik faiz yüzde 14,07 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 236 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 899 milyon lira, net satış 782,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 240 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 1 milyar 686 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 650 milyon liralık satış yapıldı.

##$HABER_1463897$##

Hazine ikinci ihalede ise 7 yıl (2443 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

Nominal teklifin 2 milyar 508 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 852 milyon lira, net satış 856,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 501 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı. Böylece Hazine, piyasaya toplam 6 milyar 28,9 milyon lira borçlandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.108 Değişim: 0,00% Hacim : 16.851 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.106 24.08.2020 Yüksek 1.118
Açılış: 1.111
7,3781 Değişim: 0,01%
Düşük 7,3558 25.08.2020 Yüksek 7,3822
Açılış: 7,3776
8,7163 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6716 25.08.2020 Yüksek 8,7232
Açılış: 8,6979
458,88 Değişim: 0,23%
Düşük 456,18 25.08.2020 Yüksek 459,80
Açılış: 457,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.