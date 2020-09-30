Hazine 3 aylık iç borçlanma stratejisini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 84,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 47 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 84,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 47 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

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