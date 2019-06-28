Hazine 3 ayda 36.5 milyar TL iç borçlanmaya gidecek | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 36.5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 40,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 36,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, temmuz-eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 40,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 36,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirilecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.